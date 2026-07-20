FIFA после ЧМ-2026 в США напомнила журналистам о необходимости покинуть страну

Освещавших ЧМ по футболу зарубежных журналистов попросили уехать из США FIFA после ЧМ-2026 в США напомнила журналистам о необходимости покинуть страну

Москва20 июл Вести.Международная федерация футбола (FIFA) напомнила журналистам, освещавшим проходившие в США некоторые матчи чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026), о необходимости покинуть страну в самое ближайшее время.

О соответствующем уведомлении, поступившем представителям зарубежных СМИ, сообщил аккредитованный на мероприятия чемпионата корреспондент РИА Новости​​​.

Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия говорится в разосланном FIFA сообщении

Ранее Генри Линдпере, старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest, предупредил, что иностранные гости, которые останутся в США после истечения срока действия виз, могут столкнуться с уголовными обвинениями и депортацией.

Финальный матч чемпионата прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины со счетом 1:0 и второй раз в истории завоевала Кубок мира.