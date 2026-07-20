Трамп вручил команде Испании Кубок мира по футболу 2026 года

Испанские футболисты получили Кубок мира из рук Трампа после победы в ЧМ-2026 Трамп вручил команде Испании Кубок мира по футболу 2026 года

Москва20 июл Вести.Президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино вручили Кубок мира сборной Испании по футболу, которая одержала победу в чемпионате мира 2026 года.

В финальном матче испанская команда в дополнительное время обыграла Аргентину (1:0).

Инфантино и Трамп вынесли кубок на подиум, после чего американский президент остался рядом с футболистами и наблюдал за празднованием.

Капитан сборной Испании Родри, которого признали лучшим игроком турнира, первым поднял заветный трофей.

Игру глава Белого дома смотрел из ложи с пуленепробиваемыми стеклами. После начала встречи Испании и Аргентины туда подняли Кубок мира, чтобы Трамп получил возможность дотронуться до трофея.

По традиции, прикасаться к кубку могут только игроки-чемпионы мира, президент FIFA и действующие главы государств.

Испания во второй раз стала победителем чемпионата мира по футболу. Первый раз сборная выиграла Кубок мира в 2010 году, также в дополнительное время победив команду Нидерландов (1:0).

По количеству чемпионских титулов испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая, уступая лишь Бразилии (5 титулов), Германии и Италии (по 4), а также Аргентине (3), для которой этот финал стал седьмым в истории чемпионатов мира.

Команда из Южной Америки на мировых первенствах одержала три победы (1978, 1986, 2022) и потерпела четыре поражения (1930, 1990, 2014, 2026). По числу проигранных финалов аргентинцы сравнялись с немцами (1966, 1982, 1986, 2002) и опередили нидерландцев (1974, 1978, 2010).