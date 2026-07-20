ФИФА убрала Трампа с победного фото сборной Испании с Кубком мира ФИФА обрезала фото с пьедестала сборной Испании, убрав Трампа

Москва20 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) и сборная Испании в своих аккаунтах в соцсети X убрали президента США Дональда Трампа с общекомандных фото испанских игроков с Кубком мира.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира 19 июля, переиграв команду Аргентины в дополнительное время (1:0) в финале турнира, который прошел в США, Мексике и Канаде. Финальный матч состоялся на стадионе в Нью-Джерси.

Дональд Трамп был на церемонии награждения после матча и вручал футболистам медали, а также сам трофей чемпионата мира. После этого, когда капитан испанской команды Родри поднял Кубок мира над головой, американский лидер, вопреки протоколу, задержался на пьедестале и позировал на фото рядом с футболистами.

Однако соцсети ФИФА и сборной Испании опубликовали у себя отредактированные фото, обрезав присутствовавшего рядом с командой Трампа.

Также ранее сообщалось, что футболист сборной Аргентины Кристиан Ромеро отказался от рукопожатия с Трампом на церемонии награждения, а болельщики освистали появление президента США на поле.