Москва20 июлВести.Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026), в котором сборная Испании одержала победу над командой Аргентины.
Американский лидер отметил, что не испытал разочарования из-за поражения аргентинцев.
Я не был опечален. Обе стороны играли хорошо. Я бы сказал, что Испания, действительно, играла лучше … Казалось, что у Испании превосходство, но матч был очень напряженнымцитирует Трампа ТАСС
Американский президент, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, подчеркнул, что поздравил испанцев с победой в турнире и отметил высокий уровень игры их национальной сборной.
Кроме того, он утверждает, что в его отношениях с Испанией или другими странами нет какой-либо напряженности.
В последние месяцы между Вашингтоном и Мадридом наблюдаются разногласия по вопросу оборонных расходов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно выступал против увеличения этих затрат до 5% ВВП, в то время как Трамп выступал с критикой этой позиции.
Финальный матч чемпионата мира завершился со счетом 1:0 в пользу Испании, которая одержала победу в дополнительное время.