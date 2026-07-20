Трамп о финале ЧМ-2026: поздравил Испанию и не опечален поражением Аргентины

Поздравил и не был опечален: Трамп оценил финалистов чемпионата мира по футболу Трамп о финале ЧМ-2026: поздравил Испанию и не опечален поражением Аргентины

Москва20 июл Вести.Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026), в котором сборная Испании одержала победу над командой Аргентины.

Американский лидер отметил, что не испытал разочарования из-за поражения аргентинцев.

Я не был опечален. Обе стороны играли хорошо. Я бы сказал, что Испания, действительно, играла лучше … Казалось, что у Испании превосходство, но матч был очень напряженным цитирует Трампа ТАСС

Американский президент, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, подчеркнул, что поздравил испанцев с победой в турнире и отметил высокий уровень игры их национальной сборной.

Кроме того, он утверждает, что в его отношениях с Испанией или другими странами нет какой-либо напряженности.

В последние месяцы между Вашингтоном и Мадридом наблюдаются разногласия по вопросу оборонных расходов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно выступал против увеличения этих затрат до 5% ВВП, в то время как Трамп выступал с критикой этой позиции.

Финальный матч чемпионата мира завершился со счетом 1:0 в пользу Испании, которая одержала победу в дополнительное время.