Макрон поздравил испанских футболистов с победой в полуфинале ЧМ-2026 Макрон направил поздравление сборной Испании с победой в 1/2 финала ЧМ-2026

Москва15 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил футболистов сборной Испании, которая ранее одержала победу над французской командой в полуфинале чемпионата мира.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Поздравляем Испанию с выходом в следующий круг. Спасибо (сборной Франции – прим. ред.) за то, что они самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молодая и у нее большое будущее написал французский президент на странице в соцсети Х

Между тем, еще до начала матча праздничная атмосфера царила в Мадриде. Болельщики наблюдали за трансляцией игры с экранов, размещенных на площади Колон и в парке Мадрид-Рио.

После триумфа национальной сборной гуляния переместились в центр испанской столицы. Многие горожане, одетые в футболки сборной и с шарфами красно-желтых цветов, вышли на улицы с флагами.

15 июля в другом полуфинальном матче сыграют команды Англии и Аргентины.

Чемпионат мира, который впервые проходит на территории сразу трех стран, — США, Канады и Мексики — завершится 19 июля.