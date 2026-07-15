Москва15 июлВести.Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил футболистов сборной Испании, которая ранее одержала победу над французской командой в полуфинале чемпионата мира.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.
Поздравляем Испанию с выходом в следующий круг. Спасибо (сборной Франции – прим. ред.) за то, что они самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молодая и у нее большое будущеенаписал французский президент на странице в соцсети Х
Между тем, еще до начала матча праздничная атмосфера царила в Мадриде. Болельщики наблюдали за трансляцией игры с экранов, размещенных на площади Колон и в парке Мадрид-Рио.
После триумфа национальной сборной гуляния переместились в центр испанской столицы. Многие горожане, одетые в футболки сборной и с шарфами красно-желтых цветов, вышли на улицы с флагами.
15 июля в другом полуфинальном матче сыграют команды Англии и Аргентины.
Чемпионат мира, который впервые проходит на территории сразу трех стран, — США, Канады и Мексики — завершится 19 июля.