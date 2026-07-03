Испания победила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 Испания разгромила Австрию со счетом 3:0 в матче плей-офф ЧМ-2026

Москва3 июл Вести.Сборная Испании одержала победу над сборной Австрии со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

Встреча состоялась в Инглвуде (США). Дубль в составе испанской сборной оформил Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты), а до разгромного счет довел Педро Порро (66).

Испанцы выиграли матч плей-офф на чемпионате мира впервые с 2010 года. В 2014 году сборная Испании не смогла выйти из группы, а затем дважды вылетала с чемпионата на первой стадии плей-офф – от сборных России и Марокко.

Групповой этап ЧМ-2026 "Фурия Роха" завершила на первой строчке, набрав семь очков.

Между тем 6 июля в 1/8 финала испанцы встретятся с победителем матча между сборными Португалии и Хорватии.

ЧМ-2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.