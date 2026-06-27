Испания обыграла Уругвай в матче ЧМ-2026 и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Уругвай на ЧМ-2026 Испания обыграла Уругвай в матче ЧМ-2026 и вышла в плей-офф с первого места

Москва27 июн Вести.Сборная Испании обыграла национальную команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий сборной Испании Алекс Баэна. Он отметился забитым мячом на 42-й минуте. В перерыве матча был заменен уругвайский голкипер Фернандо Муслера, допустивший ошибку в моменте с пропущенным голом. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник сборной Уругвая Агустин Каноббио.

Испания расположилась на первой строчке группы H с 7 очками. Сборная Уругвая набрала два очка и завершила выступление на мундиале, заняв третье место. Вторая строчка – у сборной Кабо-Верде, четвертая – у национальной команды Саудовской Аравии.

Ранее Испания одержала разгромную победу над Саудовской Аравией в матче ЧМ-2026. Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте, став вторым в истории мундиалей футболистом не старше 18 лет, забившим в течение игры.