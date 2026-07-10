Сборная Испании по футболу пропустила первый гол на ЧМ-2026 Бельгийские футболисты прервали рекордную "сухую" серию сборной Испании на ЧМ

Москва10 июл Вести.Сборная Испании по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) против команды Бельгии на этом турнире впервые пропустила гол.

На 41-й минуте полузащитник Шарль Де Кетеларе забил головой с близкой дистанции, отправив мяч в левую часть ворот, которые защищал Унаи Симон.

Этот гол также прервал рекордную серию Симона, который не пропускал на чемпионатах мира на протяжении 649 минут.

Забитый Кетеларе мяч прервал рекордную серию безголевых игр с участием испанцев, которая длилась шесть матчей. Их "сухая" серия началась еще на мировом первенстве 2022 года в Катаре — в матче 1/8 финала против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

Последний раз до этого мяч в ворота сборной Испании забивал японский футболист, полузащитник Ао Танакой в групповом этапе.

На момент написания материала идет второй тайм матча. После первого тайма счет равный — 1:1. На 30-й минуте у испанцев отличился полузащитник Фабиан Руис.

Ранее футболисты сборной Франции обыграли Марокко и стали первыми полуфиналистами ЧМ-2026.