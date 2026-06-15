Испанский футболист Оярсабаль не коснулся мяча за первые полчаса матча ЧМ Испанец Оярсабаль установил антирекорд чемпионата мира

Москва15 июн Вести.Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль за первые 30 минут матча чемпионата мира 2026 года ни разу не коснулся мяча, установив исторический антирекорд. Об этом сообщает статистическая служба Opta, данные собираются с 1966 года.

Сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо‑Верде. Встреча в Атланте закончилась со счетом 0:0. Кабо-Верде и Испания по итогам очного матча набрали по 1 очку в таблице группы H.

29-летний Оярсабаль за национальную команду провел 54 встречи и забил 25 голов.

Между тем сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Эквадора в матче ЧМ-2026. Игра закончилась со счетом 1:0, единственным голом отметился форвард Кот-д'Ивуара Амад Диалло.