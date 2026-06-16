"Мечтал об этом всю жизнь": вратарь сборной Кабо‑Верде рассказал о дебюте на ЧМ

Вратарь сборной Кабо‑Верде прокомментировал ничью с Испанией "Мечтал об этом всю жизнь": вратарь сборной Кабо‑Верде рассказал о дебюте на ЧМ

Москва16 июн Вести.Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после ничьей с Испанией заявил, что мечтал всю жизнь о том, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу.

Он подчеркнул, что испанская национальная команда является одной из лучших в мире.

Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда поделился эмоциями Возинья

По его словам, футболисты Кабо-Верде очень много трудились и заслужили результат собственной работой.

Соперники не отметились забитыми голами, в результате чего встреча в Атланте завершилась со счетом 0:0. При этом полузащитник сборной Испании Микель установил исторический антирекорд, ни разу не коснувшись мяча за первые 30 минут матча.