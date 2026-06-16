Вратарь Возинья набрал почти 6 млн подписчиков после матча с Испанией

Число подписчиков вратаря Кабо-Верде резко увеличилось после игры на ЧМ-2026 Вратарь Возинья набрал почти 6 млн подписчиков после матча с Испанией

Москва16 июн Вести.Голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья после матча чемпионата мира-2026 против команды Испании неожиданно увеличил число подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) с 46 тысяч до 5,7 млн.

Встреча первого тура группового этапа прошла на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершилась ничьей со счетом 0:0. Обе команды набрали по одному очку.

40-летний вратарь стал главным героем матча. Всего испанские футболисты нанесли 27 ударов по воротам сборной Кабо-Верде, однако Возинья сумел сохранить ворота. Он отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее голкипер прокомментировал ничью с Испанией. Он признался, что мечтал сыграть на чемпионате мира по футболу всю жизнь.