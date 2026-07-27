Гол Сидни Кабрала в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2026

Гол защитника Кабо-Верде признан лучшим на чемпионате мира по футболу Гол Сидни Кабрала в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2026

Москва27 июл Вести.Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала в матче против Аргентины признан лучшим на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте FIFA.

Мяч был забит на 103-й минуте встречи 1/16 финала и позволил сборной Кабо-Верде сравнять счет, однако в дополнительное время команда уступила Аргентине со счетом 2:3.

Второе место в голосовании за лучший гол турнира занял полузащитник сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, третьим стал нападающий команды Гаити Вильсон Изидор.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Победителем стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.