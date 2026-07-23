FIFA включила Возинью, Мбаппе и Месси в состав символической сборной ЧМ-2026 FIFA представила состав символической сборной ЧМ-2026 по футболу

Москва23 июл Вести.Международная федерация футбола (FIFA) представила на своем сайте символическую сборную завершившегося чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026), составленную в соответствии с предпочтениями болельщиков, которые выбрали лучших игроков турнира.

В команду включены три футболиста из Испании, три представителя Франции, два аргентинца, а также по одному игроку из Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Состав сборной выглядит следующим образом: вратарь Возинья (Кабо-Верде), защитники Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Деотшанкюль Юпамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания).

В линии полузащиты — Родри (Родриго Эрнандес, Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие — Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

В мировом первенстве приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошел на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Чемпионат мира завершился 19 июля финальным матчем в Нью-Джерси, в котором сборная Испании победила в дополнительное время команду Аргентины (1:0) и завоевала свой второй чемпионский титул.