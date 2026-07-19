Месси и Ямаль встретятся в финале чемпионата мира с первых минут

Объявлены составы сборных Аргентины и Испании на финал чемпионата мира Месси и Ямаль встретятся в финале чемпионата мира с первых минут

Москва19 июл Вести.Аргентинец Лионель Месси и испанец Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих сборных на решающую игру чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Финал между сборными Аргентины и Испании пройдет в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) 19 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

За аргентинцев сыграют Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Монтиэль, Лисандро Мартинес, Ромеро, Поль, Гонсалес, Мак Аллистер, Фернандес, Альварес и Месси.

В составе испанцев с первых минут на поле появятся Симон, Порро, Ляпорт, Кубарси, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри, Ольмо, Ямаль и Оярсабаль.

Аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира и являются действующими победителями турнира. Испанцы становились чемпионами один раз.

Ранее Месси обратился к партнерам по команде, заявив, что аргентинская сборная уже вошла в историю.