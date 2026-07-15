Объявлены стартовые составы команд на игру Англия – Аргентина Сборные Англии и Аргентины назвали стартовые составы команд

Москва15 июл Вести.Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Англии на полуфинальную встречу чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила Международная федерация футбола.

У англичан с первых минут на поле появятся Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Геи, Спенс, Андерсон, Райс, Беллингем, Роджерс, Гордон и Кейн.

За аргентинцев сыграют Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Фернандес, Паредес, Макалистер, Симеоне, Месси, Альварес.

Матч начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Атланте. Победитель встречи сыграет в финале против команды Испании. Решающий матч состоится 19 июля.

Сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира.