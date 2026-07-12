Сборная Англии обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Англичане победили норвежцев и стали полуфиналистами чемпионата мира по футболу Сборная Англии обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Москва12 июл Вести.Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ-2026).

Прошедший в Майами матч завершился со счетом 1:1 в основное время. Первый гол забил на 36-й минуте полузащитник Андреас Шельдеруп, но вскоре его коллега по амплуа Джуд Беллингем сравнял счет (45+2 минута).

Он же в дополнительное время принес своей команде победу, на 93-й минуте забив решающий гол.

В свою очередь, вратарь Джордан Пикфорд установил новый рекорд национальной сборной, сыграв свой 18-й матч на чемпионатах мира, что стало лучшим показателем среди английских голкиперов.

Перед началом игры команды почтили память футболиста сборной ЮАР, участника нынешнего мундиаля Джейдена Адамса, который скончался 11 июля в возрасте 25 лет.

15 июля в Атланте в полуфинале англичане сыграют с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии.

Для Англии это первый с 2018 года выход в полуфинал ЧМ, когда на турнире в России команда заняла четвертое место.

Ранее полуфиналистами турнира стали испанцы и французы.