Испания победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 Испания победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Москва11 июл Вести.Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) и впервые за последние 16 лет вышла в полуфинал этого турнира.

Матч, проходивший в американском Лос-Анджелесе, завершился со счетом 2:1. Для Испании это первый выход в полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда на турнире в ЮАР команда завоевала золотые медали.

В составе победителей голы на счету центрального полузащитника Фабиана Руиса (30-я минута) и его коллеги по амплуа Микеля Мерино (88-я), который забил победный мяч во втором матче подряд, выйдя на замену.

У бельгийцев отличился атакующий полузащитник Шарль Де Кетеларе (41-я минута).

Сборная Испании в этом матче пропустила первый на текущем мундиале мяч. Таким образом, вратарь команды Унаи Симон прервал рекордную безголевую серию из 649 минут на мировых первенствах.

Предыдущий подобный рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который в 1990 году не пропускал на протяжении 517 минут подряд.

В полуфинале, который пройдет 14 июля, сборная Испании сыграет с командой Франции.