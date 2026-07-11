Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испании против Бельгии на ЧМ-2026 Ямаля признали лучшим игроком матча Испания – Бельгия на чемпионате мира

Москва11 июл Вести.Нападающий футбольной сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Бельгии, говорится на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Встреча испанцев с бельгийцами прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фурии Роха".

18-летний вингер "Барселоны" провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес шесть ударов по воротам, два из них – в створ. Молодой футболист принял участие в шестом матче текущего мундиаля, установив таким образом рекорд для игроков 18 лет и младше.

Ранее на чемпионате мира 2026 года Ямаля уже признавали лучшим игроком встречи. Эту награду он получал за матч группового этапа против Австрии (3:0).

В полуфинале, который состоится 14 июля, сборная Испании сыграет с командой Франции.