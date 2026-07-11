Травмированный вратарь Бельгии Куртуа был заменен в ¼ финала ЧМ-2026 с Испанией Вратарь сборной Бельгии Куртуа из-за травмы в матче ¼ финала ЧМ покинул поле

Москва11 июл Вести.Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно покинул поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании.

Игра, победу в которой одержали испанцы (1:2), проходила в американском Лос-Анджелесе.

На 64-й минуте матча голкипер получил травму подколенного сухожилия и был вынужден покинуть поле. Выступающий за мадридский "Реал" Куртуа перед уходом в раздевалку выглядел подавленным и не смог сдержать слез.

Во втором тайме ему на замену вышел 24-летний Сенне Ламменс, для которого этот матч стал дебютом на чемпионате мира и лишь третьим в составе национальной сборной Бельгии.

На 88-й минуте Ламменс после удара Пау Кубарси отбил мяч в сторону Микеля Мерино. Тот воспользовался моментом и стал автором победного для испанской команды гола.

Ранее Куртуа, на счету которого 115 матчей за национальную команду, заявлял, что текущий чемпионат мира может стать для него последним в составе сборной Бельгии.

В полуфинале, который пройдет 14 июля, команда Испании сыграет с французами.