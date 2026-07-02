Бельгия одержала волевую победу над Сенегалом и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 Бельгия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, победив Сенегал

Москва2 июл Вести.Сборная Бельгии одержала волевую победу над сборной Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

Основное время встречи в Сиэтле (США) завершилось со счетом 2:2​​​. У Сенегала отличились Хабиб Диарра и Исмаила Сарр, а у Бельгии – Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

На 125-й минуте Тилеманс оформил дубль, реализовав пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бельгия встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Накануне Англия обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала. Встреча на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" завершилась со счетом 2:1.