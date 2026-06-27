Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу Сборная Сенегала вошла в число участников плей-офф ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Сборная Сенегала вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сенегальцы стали участниками плей-офф благодаря ничейному результату матча группы G между сборными Египта и Ирана​​​.

Команда из Сенегала стала третьей в квартете I. Сборная уже не опустится ниже восьмого места в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах.

Для Сенегала это четвертый чемпионат мира. Соперник команды в 1/16 финала нынешнего турнира еще не определен.

27 июня сборные Египта и Ирана в Сиэтле сыграли в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 1:1. Египтяне смогли пробиться в плей-офф со второго места в группе G. В 1/16 Египет встретится на поле с игроками сборной Австралии.

Также в 1/16 финала с первого места в группе G вышла Бельгия, которая с разгромным счетом 5:1 одержала победу над командой из Новой Зеландии.