Москва27 июнВести.Сборная Сенегала вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сенегальцы стали участниками плей-офф благодаря ничейному результату матча группы G между сборными Египта и Ирана.
Команда из Сенегала стала третьей в квартете I. Сборная уже не опустится ниже восьмого места в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах.
Для Сенегала это четвертый чемпионат мира. Соперник команды в 1/16 финала нынешнего турнира еще не определен.
27 июня сборные Египта и Ирана в Сиэтле сыграли в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 1:1. Египтяне смогли пробиться в плей-офф со второго места в группе G. В 1/16 Египет встретится на поле с игроками сборной Австралии.
Также в 1/16 финала с первого места в группе G вышла Бельгия, которая с разгромным счетом 5:1 одержала победу над командой из Новой Зеландии.