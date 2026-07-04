Сборная Египта победила Австралию в 1/16 финала футбольного ЧМ по пенальти

Египет обыграл Австралию в 1/16 финала ЧМ Сборная Египта победила Австралию в 1/16 финала футбольного ЧМ по пенальти

Москва4 июл Вести.Команда сборной Египта по футболу обыграла Австралию в серии послематчевых пенальти в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Матч прошел в американском городе Даллас.

В основное время матч завершился со счетом 1:1. За сборную Египта на 13-й минуте гол забил Эмам Ашур, на 55-й минуте автоголом отетился египтянин Мохамед Хани.

По итогам серии послематчевых пенальти победу одержала сборная Египта - 4:2.

Отмечается, что футбольная сборная Египта впервые с 1934 года сыграла в плей-офф мундиаля, когда проиграла Венгрии со счетом 2:4. Египтяне впервые выиграли матч плей-офф мирового чемпионата.