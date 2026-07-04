Москва4 июлВести.Полузащитник сборной Египта Мохамед Хани стал автором рекорда по автоголам на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Об этом сообщила аналитическая компания Opta в своем аккаунте в социальной сети X.
Автогол Хани в матче против Австралии стал 13-м на текущем турнире, тем самым установив новый рекорд мировых первенств.
Эпизод с участием спортсмена произошел на 55-й минуте матча 1/16 финала, когда египетский футболист непреднамеренно отправил мяч в собственные ворота в поединке со сборной Австралии.
Предыдущий рекорд по количеству автоголов был зафиксирован на Чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Тогда игроки забили в свои ворота суммарно 12 мячей.
Ранее Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.