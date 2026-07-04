На ЧМ-2026 по футболу обновили рекорд по количеству автоголов Египетский футболист Хани установил новый рекорд по автоголам турнира

Москва4 июл Вести.Полузащитник сборной Египта Мохамед Хани стал автором рекорда по автоголам на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщила аналитическая компания Opta в своем аккаунте в социальной сети X.

Автогол Хани в матче против Австралии стал 13-м на текущем турнире, тем самым установив новый рекорд мировых первенств.

Эпизод с участием спортсмена произошел на 55-й минуте матча 1/16 финала, когда египетский футболист непреднамеренно отправил мяч в собственные ворота в поединке со сборной Австралии.

Предыдущий рекорд по количеству автоголов был зафиксирован на Чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Тогда игроки забили в свои ворота суммарно 12 мячей.

Ранее Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.