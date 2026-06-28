Кейн вышел на первое место среди бомбардиров в истории сборной Англии на ЧМ

Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира Кейн вышел на первое место среди бомбардиров в истории сборной Англии на ЧМ

Москва28 июн Вести.Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по футболу по количеству голов, забитых на чемпионатах мира.

Кейн отличился на 67-й минуте в игре с Панамой в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Таким образом, он довел число забитых мячей на мировых первенствах до 11 и обошел Гари Линекера, в активе которого 10 мячей.

Лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинский форвард забил 18 голов на мундиалях.