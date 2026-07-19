Команда Англии в матче за бронзу ЧМ-2026 со счетом 6:4 обыграла сборную Франции

Бронзовыми призерами ЧМ-2026 стали футболисты сборной Англии Команда Англии в матче за бронзу ЧМ-2026 со счетом 6:4 обыграла сборную Франции

Москва19 июл Вести.Сборная Англии по футболу стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира (ЧМ-2026), одержав победу над командой Франции в матче за третье место. Игра, проходившая в американском Майами, завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан.

В составе победителей отличились оформивший хет-трик Букайо Сака (37-я минута, 45+1, 87-я, с пенальти), Деклан Райс (3-я); Эзри Конса (18-я); Джуд Беллингем (90+8).

У французов голы забили Килиан Мбаппе (48 и 66 минуты), Брадли Барколя (54-я) и Усман Дембеле (90+6).

Мбаппе, забив 21-й и 22-й мячи на чемпионатах мира, обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси (21) по количеству голов на мировых первенствах.

Кроме того, французский нападающий с 10 голами возглавляет список бомбардиров текущего турнира, тогда как в активе Месси 8 забитых мячей.

Нападающий "трехцветных" Майкл Олисе отдал пятый и шестой ассисты на турнире, побив рекорд трехкратного чемпиона мира Пеле (5) по количеству голевых передач на одном мундиале.

Для сборной Англии, чемпиона мира 1966 года, эта бронзовая медаль стала первой в истории.

Французы были двукратными чемпионами мира (1998, 2018), а также дважды завоевывали серебро (2006, 2022) и бронзу турнира (1958, 1986).