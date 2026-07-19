Сборная Англии после 1-го тайма ведет в матче ЧМ за третье место против Франции Англичане в первом тайме забили сборной Франции 4 безответных мяча

Москва19 июл Вести.Футболисты сборной Англии продемонстрировали уверенную игру в матче за третье место чемпионата мира (ЧМ-2026), завершив первый тайм против французов со счетом 4:0 в пользу своей команды.

Матч проходит в американском Майами. Голы на счету полузащитника Деклана Райса, открывшего счет на 3-й минуте, защитника Эзри Консы, который увеличил преимущество на 18-й минуте.

Букайо Сака, выступающий на позиции правого вингера, отметился дублем на 37-й и 45+1-й минутах.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в 22.00 по московскому времени. В нем сыграют сборные Аргентины и Испании.