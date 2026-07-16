Москва16 июлВести.Король Великобритании Карл III выразил восхищение игрой в полуфинале чемпионата мира (ЧМ-2026) футболистов сборной Англии, отметив, что они заставили гордиться ими всю страну.
Соответствующее заявление британского монарха распространили представители королевской семьи.
Сочувствую (капитану сборной Англии – прим. ред) Харри (Кейну – прим. ред.) и команде. Хотя сегодня вы, три льва (прозвище сборной Англии - прим. ред.), возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации — и вы обязательно снова подниметесьговорится в сообщении, опубликованном в соцсети X
15 июля сборная Аргентины победила англичан со счетом 2:1, второй раз подряд обеспечив себе место в финале мирового первенства.
Празднуя вместе с болельщиками выход в финал мундиаля, аргентинские футболисты развернули баннер с надписью: "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Таким образом они напомнили о политическом конфликте двух стран вокруг этой территории, который длится с 1982 года.
В решающем матче, который пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) действующие чемпионы мира по футболу встретятся с командой Испании.