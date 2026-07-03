Сборная Португалии победила Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Хорватией Сборная Португалии победила Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Москва3 июл Вести.Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026), одержав победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

Матч прошел в канадском городе Торонто.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду, забивший пенальти на 68-й минуте, и Гонсалу Рамуш, отличившийся в дополнительное время (94-я минута).

Единственный мяч у хорватов забил полузащитник Иван Перишич (53-я минута).

Гол в этом матче стал для Роналду первым в истории его выступлений в плей-офф чемпионатов мира. Португальский форвард начал игру в стартовом составе и покинул поле на 81-й минуте.

Таким образом, Роналду обогнал немца Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира, заняв второе место (26 игр). Лидером в этом рейтинге остается аргентинец Лионель Месси (29 игр).

Кроме того, Роналду установил новый рекорд, став самым возрастным футболистом, который сыграл в матче плей-офф мирового первенства. В день матча Роналду исполнился 41 год и 147 дней.

В матче 1/8 финала ЧМ-2026, который пройдет в американском Арлингтоне (штат Техас) 6 июля, португальцы встретятся со сборной Испании, которая обыграла Австрию (3:0).