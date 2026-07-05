Москва5 июлВести.Чемпионат мира 2026 года (ЧМ-2026) станет последним в его карьере, заявил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции.
Португалец является единственным футболистом в истории, который забивал на шести мундиалях.
Это мой последний чемпионат мира. Надо наслаждатьсяотметил Роналду
Сборная Португалии вышла на ЧМ-2026 в 1/8 финала, одержав победу над сборной Хорватии со счетом 2:1. Роналду отличился голом с пенальти на 68-й минуте.
В 1/8 финала Португалия встретится с Испанией. Матч пройдет 6 июля в 22:00.