Роналду объявил, что проводит последний ЧМ в своей карьере

Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере Роналду объявил, что проводит последний ЧМ в своей карьере

Москва5 июл Вести.Чемпионат мира 2026 года (ЧМ-2026) станет последним в его карьере, заявил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции.

Португалец является единственным футболистом в истории, который забивал на шести мундиалях.

Это мой последний чемпионат мира. Надо наслаждаться отметил Роналду

Сборная Португалии вышла на ЧМ-2026 в 1/8 финала, одержав победу над сборной Хорватии со счетом 2:1. Роналду отличился голом с пенальти на 68-й минуте.

В 1/8 финала Португалия встретится с Испанией. Матч пройдет 6 июля в 22:00.