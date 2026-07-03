Москва3 июлВести.Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира (ЧМ) по футболу, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча", кубка Лиги чемпионов и чемпион Европы вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала мундиаля против команды Хорватии. На день матча Роналду исполнился 41 год и 147 дней.
Сестра Роналду Катя Авейру заявила телеканалу Sport TV, что чемпионат мира 2026 года (ЧМ-2026) станет последним в карьера футболиста за сборную.
Я верю, что это прощание. По данным надежного источника, этот чемпионат мира станет для него последним турниром в форме национальной сборной, его последним танцемпояснила Авейру
Забив мяч в ворота сборной Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026, Роналду стал первым футболистом в истории, который смог отметиться забитыми мячами на шести мировых первенствах подряд.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.