Криштиану Роналду забил мяч на своем шестом чемпионате мира в карьере

Роналду первым в истории отметился голами на шести чемпионатах мира Криштиану Роналду забил мяч на своем шестом чемпионате мира в карьере

Москва23 июн Вести.Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который смог отметиться забитыми мячами на шести чемпионатах мира подряд, сообщает статистическая служба Opta.

Роналду открыл счет своим мячам на турнире в США, Мексике и Канаде 23 июня в матче группы K против сборной Узбекистана, который проходит в американском Хьюстоне. 41-летний форвард отличился на 6-й минуте игры.

Роналду дебютировал на чемпионатах мира в 2006 году и с тех пор провел 24 матча в финальных этапах мировых первенств. Португалец идет третьем месте по числу матчей только немцу Лотару Маттеусу и аргентинцу Лионелю Месси. Всего на счету Роналду 9 мячей на чемпионатах мира.

Ранее Месси установил новый бомбардирский рекорд мировых первенств, обойдя немца Мирослава Клозе.