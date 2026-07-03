На чемпионате мира по футболу определились шесть пар 1/8 финала

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу уже пробились 13 сборных На чемпионате мира по футболу определились шесть пар 1/8 финала

Москва3 июл Вести.На чемпионате мира по футболу в США, Мексике и Канаде стали известны уже 13 сборных, которые сумели выйти в 1/8 финала плей-офф. Последнюю на данный момент путевку в эту стадию турнира завоевала сборная Швейцария.

Помимо швейцарских футболистов число участников второго раунда плей-офф мирового первенства пополнили сборные Испании и Португалии. Первые разгромили австрийцев со счетом 3:0, а вторые победили хорватов – 2:1.

Таким образом, стали известны уже шесть пар 1/8 финала. Их составили Парагвай – Франция, Канада – Марокко, США – Бельгия, Португалия – Испания, Бразилия – Норвегия и Мексика – Англия.

Соперник сборной Швейцарии во втором раунде плей-офф станет известен после матча Колумбия – Гана, который состоится 4 июля. Последняя пара 1/8 финала определится после встреч Австралия – Египет и Аргентина – Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля. Действующий победитель турнира – сборная Аргентины.