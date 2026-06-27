Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Бельгийцы вышли в плей-офф ЧМ-2026, победив сборную Новой Зеландии Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Сборная Бельгии по футболу разгромила соперников из Новой Зеландии, благодаря чему смогла пройти в плей-офф Чемпионата мира-2026.

Матч состоялся 27 июня на стадионе BC Place в Ванкувере (Канада). Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу европейской сборной.

В команде победителей голами отличились Леандро Троссард, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс. Гол Новой Зеландии принес Элайджа Джаст.

Ранее стало известно, что сборной Кабо‑Верде удалось выйти в плей-офф ЧМ-2026, не одержав ни одной победы. Это первый такой случай в XXI веке.