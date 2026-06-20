Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение Швеции на ЧМ по футболу

Футболисты Нидерландов разгромили Швецию на чемпионате мира-2026 Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение Швеции на ЧМ по футболу

Москва20 июн Вести.Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча ознаменовалась шестью голами.

"Оранжевые" переиграли шведов со счетом 5:1. В их составе забитыми мячами отличились Брайан Бробби и Коди Гакпо, оформившие по дублю, а также Крисенсио Саммервилл.

У шведских футболистов в ответ забил Энтони Эланга. Он отправил единственный ответный мяч при счете 4:0 в пользу Нидерландов.

Таким образом, Нидерланды после двух сыгранных матчей набирают в группе F 4 очка и выходят на первое место. Шведы идут вторыми (3 очка).

Следом расположились Япония (1 балл) и Тунис (0), которым еще предстоит сыграть второй матч.