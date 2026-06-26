Сборная Нидерландов победила Тунис и с первого места в группе вышла в плей-офф

Нидерланды обыграли Тунис 3:1 и вышли в плей-офф ЧМ с первой строчки в группе Сборная Нидерландов победила Тунис и с первого места в группе вышла в плей-офф

Москва26 июн Вести.Сборная Нидерландов одержала победу над командой Туниса со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча соперников по группе F прошла в Канзас-Сити. Африканская сборная дважды пропустила от Нидерландов за первые 10 минут игры: сначала автогол забил капитан команды Туниса Элье Скири (3-я минута), далее на 7-й минуте отличился Брайан Бробби.

После этого гол форварда махачкалинского "Динамо" Хазема Мастури на 54-й минуте позволил Тунису сократить отставание, однако вскоре точку во встрече поставил Ян Паул ван Хекке, забив третий гол Нидерландов на 62-й минуте.

По итогам группового этапа Нидерланды набрали 7 очков и вышли в 1/16 финала с первого места. В первом раунде плей-офф 29 июня они сыграют с Марокко

В параллельном матче японцы сыграли вничью со шведами. В результате этого сборная Япония заняла вторую строчку в группе (5 очков), а команда Швеции расположилась на третьем месте (3 очка). Футболисты Туниса завершили свое выступление на мундиале с нулем очков.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.