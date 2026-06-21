Япония разгромила Тунис в матче ЧМ-2026 Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026 со счетом 4:0

Москва21 июн Вести.Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы F, прошедшая в мексиканском Монтеррее, завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Даити Камада (4-я минута) и Дзюня Ито (69-я минута), а Аясэ Уэда оформил дубль, отличившись на 31-й и 83-й минутах.

Матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира по футболу, которые проводятся с 1930 года. В честь этого события футболисты и арбитры вышли на поле со специальными нашивками.

После двух туров Япония набрала четыре очка и занимает второе место в группе F, уступая лидирующим Нидерландам по дополнительным показателям. Тунис очков не набрал и лишился шансов на выход в плей-офф. Третье место занимает Швеция, в активе которой три очка.

Ранее сборная Германии на ЧМ-2026 победила со счетом 2:1 команду Кот-д'Ивуара и вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года.