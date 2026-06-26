Япония и Швеция расписали ничью и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Японии и Швеции сыграли 1:1 и вышли в плей-офф ЧМ-2026 Япония и Швеция расписали ничью и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва26 июн Вести.Сборная Японии сыграла с командой Швеции 1:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча соперников по группе F прошла в Далласе. У японцев отличился Дайдзэн Маэда (56-я минута). За шведов забил Антони Эланга (62).

Набрав пять очков, сборная Японии без единого поражения заняла второе место в группе, а Швеция с четырьмя баллами расположилась на третьей строчке — в итоге обе команды пробились в плей-офф.

Первое место в группе досталось Нидерландам (7 очков), а четвертыми стали футболисты команды Туниса, завершившие свое выступление на мундиале без набранных очков.

В 1/16 финала японцы 29 июня в Хьюстоне встретятся со сборной Бразилии, а соперник шведов на этой стадии определится позднее.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.