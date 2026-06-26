Нидерланды, Япония и еще четыре сборные гарантировали себе выход в 1/16 ЧМ-2026 Определились 19 участников плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва26 июн Вести.Стали известны 19 из 32 национальных сборных, которые гарантировали участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике.

Новые участники плей-офф определились по итогам очередного игрового дня группового этапа, когда сразу несколько национальных команд гарантировали себе продолжение борьбы в плей-офф.

В число новых участников матчей на выбывание вошли сборные Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Они присоединились к 13 командам, обеспечившим себе выход в плей-офф ранее. Это команды-хозяйки мундиаля: Мексика, США и Канада, а также сборные ЮАР, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

С постепенным заполнением турнирной сетки стали известны и три новые пары соперников, которые встретятся в первом раунде плей-офф. Так, сборная США сыграет против команды Боснии и Герцеговины, пятикратные чемпионы мира бразильцы сойдутся в очном противостоянии с Японией, а сборная Нидерландов проведет матч с марокканцами. Ранее определилась пара ЮАР - Канада.

Оставшиеся путевки в 1/16 финала мирового первенства будут разыграны в ближайших матчах групповой стадии.

Действующим чемпионом мира является команда Аргентины. Турнир завершится 19 июля финальным матчем в Ист-Ратерфорде (США).