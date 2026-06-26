Австралия сыграла вничью с Парагваем и вышла в 1/16 чемпионата мира

Австралия вышла в плей-офф чемпионата мира после ничьей с Парагваем Австралия сыграла вничью с Парагваем и вышла в 1/16 чемпионата мира

Москва26 июн Вести.Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, сыграв вничью с Парагваем в заключительном туре группового этапа. Матч группы D, который прошел в американском городе Санта-Клара (штат Калифорния, США), завершился со счетом 0:0.

В параллельной встрече сборная Турции обыграла США со счетом 3:2. При этом американская команда досрочно заняла первое место в группе, набрав шесть очков. Австралия с четырьмя баллами финишировала второй и также завоевала путевку в 1/16 финала.

Парагвай тоже набрал четыре очка, однако остался на третьей строчке. Судьба команды теперь зависит от результатов в других группах – она может выйти в плей-офф как одна из восьми лучших сборных, занявших третьи места. Турция завершила турнир на последнем месте в квартете.

Для Австралии это третий выход в плей-офф чемпионатов мира. Ранее команда добиралась до этой стадии на турнирах 2006 и 2022 годов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной части турнира участвуют 48 сборных. В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.