Алжир сохранил шансы на плей-офф ЧМ, победив Иорданию в Калифорнии Сборная Алжира обыграла Иорданию во втором туре группового этапа ЧМ-2026

Москва23 июн Вести.Футболисты сборной Алжира одержали волевую победу над командой Иордании со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась на стадионе в американском городе Санта-Клара (штат Калифорния).

Счёт в матче на 36-й минуте открыл полузащитник сборной Иордании Низар аль-Рашдан. Алжирские футболисты смогли переломить ход игры во втором тайме: на 69-й минуте Надир Бенбуали сравнял счёт, а на 82-й минуте Амин Гуири забил победный гол, установив окончательный результат встречи.

Благодаря этой победе сборная Алжира набрала первые 3 очка на турнире и поднялась на третье место в группе J. Лидером квартета с 6 очками остаётся сборная Аргентины, которая ранее досрочно гарантировала себе выход в плей-офф после победы над Алжиром (3:0). Второе место по дополнительным показателям занимает команда Австрии (3 очка), обыгравшая в первом туре иорданцев со счётом 3:1.

Для сборной Иордании, дебютирующей на мировых первенствах, это поражение стало вторым подряд, что лишило команду шансов на выход в следующую стадию турнира. В заключительном туре группового этапа 28 июня сборная Алжира проведёт решающий матч за выход в плей-офф против Австрии, а команда Иордании встретится со сборной Аргентины.