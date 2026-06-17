Москва17 июнВести.Сборная Австрии со счетом 3:1 победила команду Иордании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в американской Санта-Кларе и принесла австрийцам первую победу на мировых первенствах с 1990 года.
Австрийская команда успешно стартовала на турнире, который проходит в США, Канаде и Мексике.
В составе победителей отличились Романо Шмид на 20-й минуте и Марко Арнаутович, реализовавший пенальти в компенсированное время второго тайма. Еще один мяч оказался в воротах сборной Иордании после автогола защитника Язана Аль-Араба на 76-й минуте.
Единственный гол иорданской команды забил Али Олван на 50-й минуте встречи.
Для сборной Иордании этот матч стал историческим — команда впервые выступает на чемпионате мира, пробившись на турнир напрямую через азиатский отбор.
Чемпионат мира 2026 года завершится 19 июля. Впервые в истории в финальной части турнира принимают участие 48 национальных сборных.