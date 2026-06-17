Австрия обыграла Иорданию и одержала первую победу на ЧМ за 36 лет

Сборная Австрии начала чемпионат мира с победы над дебютантом турнира Австрия обыграла Иорданию и одержала первую победу на ЧМ за 36 лет

Москва17 июн Вести.Сборная Австрии со счетом 3:1 победила команду Иордании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в американской Санта-Кларе и принесла австрийцам первую победу на мировых первенствах с 1990 года.

Австрийская команда успешно стартовала на турнире, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В составе победителей отличились Романо Шмид на 20-й минуте и Марко Арнаутович, реализовавший пенальти в компенсированное время второго тайма. Еще один мяч оказался в воротах сборной Иордании после автогола защитника Язана Аль-Араба на 76-й минуте.

Единственный гол иорданской команды забил Али Олван на 50-й минуте встречи.

Для сборной Иордании этот матч стал историческим — команда впервые выступает на чемпионате мира, пробившись на турнир напрямую через азиатский отбор.

Чемпионат мира 2026 года завершится 19 июля. Впервые в истории в финальной части турнира принимают участие 48 национальных сборных.