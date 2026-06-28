Москва28 июн Вести.Сборная Аргентины обыграла национальную команду Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Техасе (США) закончилась со счетом 3:1.

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо открыл счет на 19-й минуте. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество аргентинцев на 31‑й минуте. Нападающий Иордании Мусса Аль-Тамари сократил отставание на 55-й минуте, однако Лионель Месси на 80-й минуте укрепил преимущество Аргентины.

Месси забил свой шестой гол на ЧМ-2026. В предыдущих турах он оформил хет-трик в матче против Алжира, а также забил два мяча в игре со сборной Австрии.

Аргентина финишировала на первом месте в группе J, набрав 9 очков. Аргентинцы сыграют с командой Кабо‑Верде в 1/16 финала плей‑офф ЧМ‑2026. Иордания заняла четвертое место в квартете и завершила выступление на мундиале.