Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч ЧМ впервые с 2006 года

Месси остался в запасе на матч чемпионата мира впервые с 2006 года Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч ЧМ впервые с 2006 года

Москва28 июн Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси остался в запасе национальной команды на матч чемпионата мира впервые с 2006 года.

Нападающий начнет игру третьего тура мундиаля, в которой его команда выступает против сборной Иордании, на скамейке запасных.

Месси сыграл в двух матчах ЧМ-2026, записав в свой актив 5 голов. Он оформил хет-трик в матче против Алжира, а также забил два мяча в игре с командой Австрии.

Аргентина досрочно обеспечила себе выход в плей-офф: в активе сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, а Иордания проиграла 2 матча.