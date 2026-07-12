Месси впервые с 2022 года не забил в матче чемпионата мира Месси прервал две рекордные голевые серии на ЧМ

Москва12 июл Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не забил ни одного гола в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Швейцарии, завершив сразу две рекордные голевые серии в истории мировых первенств.

Аргентинец впервые с 1/8 финала чемпионата мира 2022 года покинул поле без забитого мяча. До этого он отличался в девяти матчах подряд, наколотив 13 голов.

Также завершилась серия Месси из шести игр плей-офф чемпионатов мира с голами. В нее вошли четыре встречи стадии плей-офф на турнире 2022 года и два матча нынешнего мирового первенства.

Поединок Аргентины и Швейцарии прошел 12 июля в Канзас-Сити. Аргентинцы одержали победу со счетом 3:1 после дополнительного времени.

В этом году чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.