Москва4 июлВести.Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси лишился рекорда по числу голевых передач на чемпионатах мира по футболу из-за обновления протокола матча против команды Кабо-Верде.
Ранее статистический портал Opta сообщил, что Месси установил новый рекорд по количеству результативных передач за всю историю ЧМ в ходе матча 1/16 финала мирового первенства, где сборная Аргентины встретилась с командой Кабо-Верде.
Поначалу сообщалось, что во втором дополнительном тайме после паса от Месси защитник Кристиан Ромеро отправил мяч в ворота соперника, установив счет 3:2 в пользу аргентинцев. Впоследствии передачу подвергли уточнению.
Таким образом, капитан сборной Аргентины продолжает делить рекорд с легендарным соотечественником Диего Марадоной - на счету обоих по восемь передач.
Месси также удерживает статус лучшего бомбардира в истории мировых футбольных чемпионатов, имея в активе 20 забитых голов.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф.