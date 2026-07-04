Месси лишился рекорда по числу голевых передач на ЧМ после обновления протокола

Месси остался без рекорда по числу голевых пасов на ЧМ-2026 по футболу Месси лишился рекорда по числу голевых передач на ЧМ после обновления протокола

Москва4 июл Вести.Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси лишился рекорда по числу голевых передач на чемпионатах мира по футболу из-за обновления протокола матча против команды Кабо-Верде​​​.

Ранее статистический портал Opta сообщил, что Месси установил новый рекорд по количеству результативных передач за всю историю ЧМ в ходе матча 1/16 финала мирового первенства, где сборная Аргентины встретилась с командой Кабо-Верде.

Поначалу сообщалось, что во втором дополнительном тайме после паса от Месси защитник Кристиан Ромеро отправил мяч в ворота соперника, установив счет 3:2 в пользу аргентинцев. Впоследствии передачу подвергли уточнению.

Таким образом, капитан сборной Аргентины продолжает делить рекорд с легендарным соотечественником Диего Марадоной - на счету обоих по восемь передач.

Месси также удерживает статус лучшего бомбардира в истории мировых футбольных чемпионатов, имея в активе 20 забитых голов.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, став самым возрастным игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф.