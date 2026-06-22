Месси не смог реализовать пенальти в матче ЧМ против сборной Австрии

Месси не забил пенальти в матче против сборной Австрии на чемпионате мира Месси не смог реализовать пенальти в матче ЧМ против сборной Австрии

Москва22 июн Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси упустил шанс забить рекордный 17-й мяч на финальных турнирах чемпионатов мира, не реализовав пенальти в матче второго тура группового этапа против команды Австрии.

Встреча группы J проходит 22 июня в Арлингтоне, штат Техас, стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Пенальти в ворота австрийцев был назначен в самом начале матча после использования системы видеоповторов (VAR). На 9-й минуте Месси взялся реализовывать 11-метровый удар, но в итоге промахнулся мимо ворот.

По данным статистической службы Opta, Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по пробитым (7) и незабитым пенальти (3). Также капитан сборной Аргентины стал первым на нынешнем мировом первенстве, кто не смог реализовать 11-метровый удар.

На счету Месси 16 мячей в финальных этапах чемпионатов мира 38-летний аргентинец делит первенство в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств с немцем Мирославом Клозе.