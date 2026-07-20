Месси не вылетел в Аргентину после поражения сборной в финале чемпионата мира

Месси отказался лететь в Аргентину после завершения чемпионата мира Месси не вылетел в Аргентину после поражения сборной в финале чемпионата мира

Москва20 июл Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не стал вылетать на родину после завершения чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, где его команда проиграла в финале и взяла серебряные медали. Об этом сообщает TyC Sports со ссылкой на заявление Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

Аргентинская делегация вылетела в Буэнос-Айрес из Нью-Йорка утром в понедельник, 20 июля. Однако команда отправилась на родину не в полном составе.

Некоторые игроки из состава команды отправятся напрямую из Соединенных Штатов в различные места, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха говорится в заявлении AFA

По данным СМИ, среди тех, кто не полетел с командой, был Месси. 39-летний аргентинец выступает за американский "Интер Майами", а регулярный сезон в местной Главной лиге футбола (MLS) продолжается летом, и игры первенства шли, в том числе, и параллельно с чемпионатом мира.

Сборная Аргентины 19 июля проиграла в финале команде Испании в дополнительное время со счетом 0:1, не сумев защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре. Перед началом чемпионата мира сообщалось, что Месси по завершении турнира должен закончить выступления за сборную.