СМИ: Месси сможет сыграть на чемпионате мира после травмы в матче MLS

Москва26 мая Вести.Аргентинский нападающий Лионель Месси избежал серьезной травмы и, как ожидается, сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на результаты медицинского обследования футболиста.

В клубе Месси "Интер Майями" сообщили, что после проведенной диагностики у игрока выявили перегрузку и усталость мышц левого бедра. Окончательные сроки восстановления будут зависеть от его функционального состояния.

По информации ESPN, Месси предстоит пройти дополнительные обследования. Однако врачи не обнаружили признаков серьезного повреждения, которое могло бы помешать его выступлению на ЧМ.

Повреждение футболист получил в матче регулярного чемпионата MLS против "Филадельфии Юнион". Встреча завершилась победой команды из Майами со счетом 6:4, а сам Месси отметился двумя результативными передачами.

На 73-й минуте аргентинца заменил Матео Сильветти. Покидая поле, форвард держался за левую ногу, направляясь в подтрибунное помещение.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины выступит в группе J, где ее соперниками станут команды Алжира, Австрии и Иордании.