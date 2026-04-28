Москва28 апрВести.Бразильский легионер московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес повредил четырехглавую мышцу бедра. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Отмечается, что ориентировочный срок восстановления – от четырех недель.
У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедраговорится в заявлении
Сам футболист в соцсетях сообщил, что пропустит концовку сезона из-за повреждения.
Защитник армейцев травмировался в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". Встреча закончилась со счетом 0:0.
Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что в текущем сезоне больше не может играть из-за травмы.