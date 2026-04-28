В ЦСКА раскрыли подробности повреждения Мойзеса Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Мойзеса

Москва28 апр Вести.Бразильский легионер московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес повредил четырехглавую мышцу бедра. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что ориентировочный срок восстановления – от четырех недель.

У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра говорится в заявлении

Сам футболист в соцсетях сообщил, что пропустит концовку сезона из-за повреждения.

Защитник армейцев травмировался в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". Встреча закончилась со счетом 0:0.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что в текущем сезоне больше не может играть из-за травмы.