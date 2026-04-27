Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сделал заявление насчет своей карьеры Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы

Москва27 апр Вести.Капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что в текущем сезоне больше не может играть из-за травмы. Заявление размещено в его Telegram-канале.

Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением говорится в сообщении

Акинфеев уточнил, что процесс болезненный, каждый день температура и другие проблемы. Капитан ЦСКА добавил, что карьеру не завершает и сделает все для своего выздоровления. Он намерен восстановиться к новому сезону.

По данным агентства ТАСС, голкипер получил травму в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским клубом "Акрон".

Ранее из электронной базы Роспатента стало известно, что Игорь Акинфеев зарегистрировал в России товарный знак "Нога бога".